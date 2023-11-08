banner913
banner932
Bilim Lefkoşa ile bilim insanları yetişecek”
Bilim Lefkoşa ile bilim insanları yetişecek”
28 0
Kamuya iki yılda 500’den fazla istihdam
Kamuya iki yılda 500’den fazla istihdam
16 0
 
İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin çehresi değişecek
İskele Küçük Sanayi Sitesi’nin çehresi değişecek
11 0
DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı
DİGEM ve UKÜ galibiyetle başladı
19 0
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
217 0
Pile’de yine gerginlik
Pile’de yine gerginlik
175 0
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
21 0
banner964

Purnara’daki mülteci kampında çıkan olaylarda 33 kişi gözaltına alındı

banner476

banner974
Purnara’daki mülteci kampında çıkan olaylarda 33 kişi gözaltına alındı
banner971
Purnara’daki mülteci kampında pazartesi akşamı, iki grup arasında kavga çıktığı ve polisin, 33 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, iki yabancı uyruklu grup arasında önce sözlü tartışma başladığını ve tartışmanın, taşlı sopalı kavgaya dönüştüğünü kaydederek, kavgada 8 kişinin yaralandığını yazdı.
Gazete, yaralıların Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldıklarını ve yapılan ilkyardım müdahalesinin ardından taburcu edildiklerini belirtti.
Haberde, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in de, kampta kavgaya karışanların sınır dışı edilmeleri için prosedür başlatıldığını açıkladığı ifade edildi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.