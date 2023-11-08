Purnara’daki mülteci kampında çıkan olaylarda 33 kişi gözaltına alındı

Purnara’daki mülteci kampında pazartesi akşamı, iki grup arasında kavga çıktığı ve polisin, 33 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, iki yabancı uyruklu grup arasında önce sözlü tartışma başladığını ve tartışmanın, taşlı sopalı kavgaya dönüştüğünü kaydederek, kavgada 8 kişinin yaralandığını yazdı.
Gazete, yaralıların Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldıklarını ve yapılan ilkyardım müdahalesinin ardından taburcu edildiklerini belirtti.
Haberde, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in de, kampta kavgaya karışanların sınır dışı edilmeleri için prosedür başlatıldığını açıkladığı ifade edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.