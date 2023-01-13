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Prenses Anne’ye Türkiye’yi şikayet

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Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden İngiltere Kralı Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, Rum lider Anastasiadis ile bir araya geldi. Anastasiadis, Anne’ye, Kıbrıs sorununda süregelen sözde Türk provokasyonları hakkında bilgi verdi

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Prenses Anne’ye Türkiye’yi şikayet
İngiltere Kralı Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret kapsamında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.
Güney’de yayımanan Alithia gazetesi, Prenses Anne’in, İngiltere’nin UNFICYP’te bulunan birliğini teftiş etmek amacıyla 10-11 Ocak tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu yazdı.
Habere göre Prenses Anne, bu kapsamda Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis tarafından karşılandığı Başkanlık Sarayı’nda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.
Anastasiadis görüşme sırasında Prenses Anne’a, Kıbrıs sorunundaki mevcut durum ile “süregelen Türk provokasyonları” hakkında bilgi verdi.
Görüşmede, iklim değişikliği, bunun olumsuz etkilerinin yanı sıra Rusya’nın Ukrayna işgalinin sonucu olan enerji krizi de ele alındı.
Anastasiadis, Prenses Anne’e, MÖ 4. yüzyıldan kalma gümüş bir çömlek replikası ve II.Dünya Savaşı’ndaki Kıbrıslı veteranların fotoğraflarından oluşan albümü hediye etti.
Prense Anne ise kendi portresini Anastasiadis’e hediye etti.
 
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