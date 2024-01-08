banner913
banner932
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
13 0
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
9 0
 
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
9 0
Mertkaya’nın durumu ağır
Mertkaya’nın durumu ağır
104 0
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
52 0
“Canımızı daha fazla acıtmasınlar”
“Canımızı daha fazla acıtmasınlar”
35 0
Bu ne cesaret?
Bu ne cesaret?
412 0
banner996
banner985

Polisi itip küfreden RMMO subayı tutuklandı

banner989

Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) subayı, AEL-APOLLONA futbol takımlarının cumartesi akşamki karşılaşmasına sarhoş gidince tutuklandı.

banner974
Polisi itip küfreden RMMO subayı tutuklandı
banner971



Politis’in haberine göre 54 yaşındaki subay, AEL taraftarları için ayrılan tribüne girişi sırasında sergilediği “tuhaf” davranışları ile görevlilerin dikkatini çekti.
Maç biletini göstermesini isteyen polis memurunu iten ve küfreden subayın alkollü olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınarak aleyhine dava okunan subay tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Rum Savunma Bakanlığı ve RMMO komutanlığının durumdan haberdar edildiği ve subay hakkında disiplin soruşturması açılmasının beklendiği de kaydedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.