Polisi itip küfreden RMMO subayı tutuklandı

Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) subayı, AEL-APOLLONA futbol takımlarının cumartesi akşamki karşılaşmasına sarhoş gidince tutuklandı.







Politis’in haberine göre 54 yaşındaki subay, AEL taraftarları için ayrılan tribüne girişi sırasında sergilediği “tuhaf” davranışları ile görevlilerin dikkatini çekti.

Maç biletini göstermesini isteyen polis memurunu iten ve küfreden subayın alkollü olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınarak aleyhine dava okunan subay tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Rum Savunma Bakanlığı ve RMMO komutanlığının durumdan haberdar edildiği ve subay hakkında disiplin soruşturması açılmasının beklendiği de kaydedildi.

