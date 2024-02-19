banner913
banner932
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
39 0
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
18 0
 
Bir değeri daha yitirdik
Bir değeri daha yitirdik
31 0
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi
67 0
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
56 0
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
60 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
112 0
banner1012

Pirgo sınır kapısında tespit edilen ürünlere el konuldu

banner974
Pirgo sınır kapısında tespit edilen ürünlere el konuldu
banner971
Rum polisinin, gümrük makamları iş birliğiyle geçen cumartesi günü “Pirgo-Limnidi”(Yeşilırmak) sınır kapısında gerçekleştirdiği kontroller sırasında çeşitli ürünlere el koyduğu belirtildi.
Politis gazetesi polisin, 5 kişinin aracında yaptığı ayrı aramalarda, 16 paket sigara, 5 paket tütün, 15 paket 20 kiloluk inşaat malzemesi, tarımsal gübre ve tarım ilacı ile içerisinde 30 litre benzin bulunan bidon tespit ederek, el koyduğunu yazdı.  
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.