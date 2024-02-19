Pirgo sınır kapısında tespit edilen ürünlere el konuldu

Rum polisinin, gümrük makamları iş birliğiyle geçen cumartesi günü “Pirgo-Limnidi”(Yeşilırmak) sınır kapısında gerçekleştirdiği kontroller sırasında çeşitli ürünlere el koyduğu belirtildi.

Politis gazetesi polisin, 5 kişinin aracında yaptığı ayrı aramalarda, 16 paket sigara, 5 paket tütün, 15 paket 20 kiloluk inşaat malzemesi, tarımsal gübre ve tarım ilacı ile içerisinde 30 litre benzin bulunan bidon tespit ederek, el koyduğunu yazdı.

