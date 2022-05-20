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Petridis "Güney Kıbrıs'ın NATO'ya başvurusu söz konusu değil"

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Savunma Bakanı Haralambos Petridis dün Meclis'te yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın NATO’ya başvurusunun şu an için söz konusu olmadığını söyledi

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Petridis "Güney Kıbrıs'ın NATO'ya başvurusu söz konusu değil"

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Güney Kıbrıs’ın şu an için NATO’ya başvuru yapmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Alithia gazetesi, Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in dün Meclis'te yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın NATO’ya başvurusunun şu an için söz konusu olmadığını söylediğini yazdı.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Vekili Haris Yeorgiyadis’in birkaç gün önce, Güney Kıbrıs ile NATO arasındaki ilişkilerin düzeyinin, katılım başvurusunda bulunmak da dahil, yükseltilmesinin çok önemli olduğu ve ihtimal dahilinde bulunduğu şeklindeki açıklamasına karşın Savunma Bakanı Petridis’in dün aksi bir açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Petridis, “Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliğine karşı çıktığı bir sırada Kıbrıs’ın NATO’ya üyeliği için koşulların ve şartların şu anda tamamlanmamış olduğunu” ifade etti.

Gazete, Finandiya ve İsveç’in üye olmayı başarması durumunda Güney Kıbrıs’ın da üyelik başvurusu yapmayı ciddi şekilde düşünebileceğine dair bilgiler olduğunu da aktardı.

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