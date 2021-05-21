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Patatesi 'Verticilium' vurdu

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Patatesi 'Verticilium' vurdu

Güney Kıbrıs’ta Kırmızıköyler’de ekili patates bitkilerinde verticillium hastalığı görüldüğü, bugüne kadar yaşadıkları sorunlar nedeniyle ihracat şansı kalmayan patates üreticisinin iç piyasayı da yitirmekte olduğu bildirildi.

Fileleftheros’a göre, yurtdışından ithal edilen tohumlarda var olan verticillium hastalığının, havaların ısınması ile birlikte kendini gösterdiğini ve patates fidelerinin birkaç gün içerisinde kurumasından dolayı patates ürününün gelişimini tamamlayamadığını söyleyen üreticiler, Rum tarafındaki hiçbir ilacın bu hastalıkla mücadele edemediğinden şikayet ediyor.

Bu hastalığın, üreticilerin yaz sezonunda iç piyasaya sürmek üzere depolamayı planladığı geç hasat patatesi vurduğunu yazan gazete, hastalığın ana karakterinin, patates bitkisini tuz sütunu haline dönüştürmesi olduğu bilgisini de verdi.

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