"Müzakerelerin koşulu, Türkiye’nin eylemlerinden vazgeçmesi"

BM Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyi üyelerine sunulan gayrı resmi UNFICYP raporu Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyi’ne sunulan gayrı resmi UNFICYP rapor taslağının Rum hükümeti tarafından değerlendirmeye alındığını belirterek, raporda yer alan “olumlu ve olumsuz” unsurlara değindi.

Gazete, kapalı bölge Maraş ve “Strovilya” (Akyar) konularında Türkiye’ye yönelik eleştirilerin “dozunun artmış olmasının olumlu unsurlar olduğu” iddiasında bulunurken raporda Lokmacı sınır kapısında Kıbrıslı Türklerle UNFICYP mensupları arasında yaşanan olayların “şiddetle kınandığını” da savundu.

Gazete, raporun Kıbrıs Rum tarafınca olumsuz unsurunun ise kayıplar konusunda Türkiye’ye değinilmemesi ve “Kıbrıs’ta bulunan herkesin arşiv malzemesi vermesi gerektiğinden” söz edilmesi olduğunu aktardı.

Öte yandan Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yiolitis dün gerçekleştirilen bir anma toplantısında yaptığı konuşmada Rum hükümetinin Türkiye’ye yönelik suçlamalarını yineledi.

Yiolitis konuşmasında özetle, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin koşulunun, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerinden vazgeçmesi olduğunu iddia etti.