Hrisostomos’tan Aya Sofya tepkisi

Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Aya Sofya müzesinin yeniden ibadete açılmasına ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Alithia gazetesine göre Başpiskopos II. Hrisostomos, Aya Sofya müzesinin ibadete açılması konusunda Türkiye’ye eleştirilerde bulundu.

II. Hrisostomos, Türkiye’nin bu kararından üzüntü duyduklarını ancak Aya Sofya’nın değerinden hiçbir şeyi kaybetmeyeceğini belirtti.

II. Hrisostomos açıklamaları çerçevesinde “Türklerin tahrip etmeyi, başkalarına ait kültürleri gasp etmeyi öğrendiğini, kendi çıkarlarına uymayınca bunları tahrip ettiğini” iddia etti.

II. Hrisostomos ayrıca “biz Türkiye’yi çok iyi biliyoruz yarım yüzyıldır eserlerimizin tahribatını görüyoruz, BM aracılığıyla, yarım asırdır dini yapıtlarımızın bakım onarımını yapmamıza izin vermesi için yalvarıyoruz” ifadelerini de kullandı.