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Mayıs ayında Güney'de de enflasyon yükseldi

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Mayıs ayında Güney'de de enflasyon yükseldi
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 Güney Kıbrıs’ta mayıs ayındaki enflasyon oranının petrol fiyatlarındaki artışın sonucu olarak son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak geçen yılın mayıs ayıyla kıyaslandığında yüzde 2,7 oranında arttığı kaydedildi.
İstatistik Dairesi'nin verilerine göre geçen nisan ayında 117,09 birim olan Tüketici Fiyatları Endeksi'nin mayıs ayında 0,75 birim artarak 117,84 birime ulaştığını yazan Alithia gazetesi, yıllık bazda ise mayıs ayındaki enflasyonun yüzde 2,7 oranında artarak 2023 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.
Nisan ayındaki enflasyon oranının yüzde 2,36’ya ulaştığını, mayıs ayındaki enflasyonun ise nisan ayına göre 0,64 oranında arttığını kaydeden gazete, istatistik biriminin verilerine göre 2023 yılının mayıs ayıyla kıyaslandığında ekonomik kategorilerdeki en büyük değişimin yüzde 10 oranıyla petrol çeşitlerinde olduğunu ekledi.
 
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