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"Maraş'ta Türk tuzağına dikkat"

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 Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Maraş kökenli Rumları Taşınmaz Mal Komisyonu konusunda çok dikkatli olması yönünde uyardı

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"Maraş'ta Türk tuzağına dikkat"

 Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Maraş kökenli Rumları “Türkiye’nin, mülklerine ve haklarına yasal prosedürlerle el koymak için kurduğu tuzaktan kaçınmaları için, Taşınmaz Mal Komisyonu konusunda çok dikkatli olmaya” çağırdı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Türk basınında yer alan ve Kıbrıs Haber Ajansı (KİPE) tarafından “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, Maraş’ın kapalı kısmındaki bazı taşınmazlarla ilgili başvuruda, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin ilgili taraf olmak için yaptığı başvuruyu kabul etmesine” dair haberleri yorumlaması istenen Yoannu, Maraş konusunun hukuki araçlarla değil, yalnızca siyasi araçlarla çözüleceğimi savundu.

“Maraş’ın yasal sakinlerinin, BM Güvenlik Konseyi kararları aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi, AB ve genel olarak tüm dünyanın desteğine sahip olduğunu” öne sürerek, bunun Türkiye tarafından gelecek siyasi manevraları çok zor bir hale getirdiğini iddia eden Yoannu, “bunun bir Truva atı, kapalı Maraş’ın yüzde 3’ünün açılması ve Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla geri dönmeleri için Maraş’ın yasal sakinlerine yönelik çağrıyla başlayan bir tuzak olduğunu” iddialarına ekledi.

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