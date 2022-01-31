En fazla yağış Pile aldı

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın metrekareye 21 kg ile Pile köyüne düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30-31 Ocak 08:00-08:00 (L) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı belirtildi.

Açıklamaya göre dağılım şöyle:

“Pile: 21 kg/m²; Dörtyol, Zafer Burnu: 19 kg/m²; Ercan:17 kg/m²;İskele, Akdoğan, Kaleburnu:13 kg/m²; Mehmetcik, Beyarmudu: 12 kg/m²; Dipkarpaz: 11 kg/m²; Değirmenlik, Sipahi, Balıkesir, Tatlısu: 10 kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 ile 9 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.