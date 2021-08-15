Maraş konusunda Anastasiadis’e sert suçlamalar sürüyor

Sözde “Maraş Belediyesi”nin 2002-2003 dönemi “belediye başkanlığı” 1991-2001 döneminde de milletvekilliği yapan Kikis Kazamias, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ve hükümetini, son 4 yılda Kıbrıs sorunundaki icraatları ve ataletleri nedeniyle suçlamayacak objektif bir Kıbrıs sorunu gözlemcisi olamayacağını söyledi.

Kazamias, Haravgi’ye verdiği röportajda, Kıbrıs müzakerelerinin çöküşünden bu yana Rum tarafının gösterdiği atalet ve icraatları nedeniyle, Maraş açılımının beklenen bir gelişme olduğunu belirterek “Crans Montana sonrası müzakerelerin uzun süre kesik kalmasına yardımcı olduğu için Başkan Anastasiadis’in sorumluluğu tartışma götürmezdir ve maalesef bu tespit Genel Sekreter’in de mührünü taşıyor” dedi.

Kazamias, özetle şunları ekledi:

“Saatin ibresi geri dönmez. Anastasiadis ve hükümeti kaybedilen zamanı telafi etmeye, en azından çabanın sonuna kadar adam gibi gitmek için mücadele etmek istediğimize, müzakereleri terk etmeyeceğimize ikna etmeye koşmalı. Başkan Maraşlıları iğnelemek yerine bunu yapmalı.”

