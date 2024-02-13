Makarios anıtında vandallık

Baf’ta bulunan Makarios anıtının, vandalların hedefi olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Baf’ta bulunan Makarios anıtına, Rum Futbol Federasyonu Başkanı (KOP)Yorgos Kuma aleyhine küfür içerikli sloganlar yazıldığını belirtti.

Gazete Lefkoşa’daki bir mağazanın vitrinine de KOP Başkanı aleyhine küfür içerikli yazılar yazıldığını, polisin konuyla ilgili iki kişiyi tutukladığını yazdı.

Habere göre polis, Baf’taki olay için araştırma başlattı.



