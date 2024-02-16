Londra’dan “esneklik gösterin” mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Herhangi bir çözümün veya ara adımların detaylarında uzlaşmak Kıbrıslı liderlere kalmıştır. BM himayesindeki prosedürü desteklemek için bütün taraflarla görüşüyoruz ve müzakerelere geri dönmek için gerekli esnekliği teşvik ediyoruz” dedi.

Lefkoşa’daki Birleşik Krallık Yüksek Komiseri İrfan Siddiq'in her iki tarafta da tepkiyle karşılanan açıklamalarının ardından Londra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “esneklik gösterme” çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rum Haber Ajansı'nın (KİPE) sorusuna verdiği yanıtta, “Herhangi bir çözümün veya ara adımların detaylarında uzlaşmak Kıbrıslı liderlere kalmıştır. BM himayesindeki prosedürü desteklemek için bütün taraflarla görüşüyoruz ve müzakerelere geri dönmek için gerekli esnekliği teşvik ediyoruz” dedi.

Fileleftheros'un “Londra, İki Liderden Esneklik İstiyor… Hristodulidis İngiltere’yi Ziyaret Etmeyi Planlıyor” başlıklı haberine göre, İngiltere hükümetinin, "müzakerelere yeniden başlanabilmesi için Kıbrıslı Türklere teşvik verilmesini tez olarak benimseyip benimsemediği" ve "Rum yönetiminin Siddiq’tan izahat istemesine yorumu" sorusu yöneltilen İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sözlerine “Birleşik Krallık’ın Kıbrıs’la ilgili politikası uzun vadelidir ve değişmemiştir” diyerek başladı. Sözcü “herhangi bir çözümün veya ara adımların detaylarında uzlaşmak Kıbrıslı liderlere kalmış. BM himayesindeki prosedürü desteklemek için bütün taraflarla görüşüyoruz ve müzakerelere geri dönmek için gerekli esnekliği teşvik ediyoruz” dedi.

Siddiq’ın Kıbrıslı Türklere teşvik sözlerinin Rum diplomatik çevrelerince “özellikle Rum tarafının tepkisini ölçme maksatlı” olarak değerlendirildiğini yazan gazete, Londra’nın geçmişte de iki tarafın esneklik göstermesi gereğinden söz ettiğini hatırlattı.

Habere göre İngiliz tarafı, ne BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile temaslarla ilgili düzenlemelerin detaylarını açıklıyor, ne de Holguin'in şu ana kadar Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’de yaptığı temaslarını resmen yorumluyor.

KİPE'ye göre, Holguin müdahil taraflarla görüşmelerine başlamadan önce New York’taki BM merkezindeki İngiliz yetkililerle görüşmeler yaptı. Gazete, Londra’daki bir diplomatik kaynağa dayandırarak, Holguin’in atanmasını ‘önemli adım’ olarak yorumlayan İngiltere'nin BM diplomatının konuya şu ana kadar müdahil oluş yönteminden memnun olduğunu ve "Uygun şekilde desteklemek için Sayın Holguin ile temas halindeyiz” dediğini yazdı.



Hristodulidis Londra'ya gitmeyi planlıyor



Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İngiltere Dışişleri Bakanı ve muhtemelen Başbakanı ile görüşmek üzere Londra’ya gitmeyi planladığını yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Hristodulidis’in beklenmekte olan Londra ziyaretini, İngiltere Parlamentosu’nun Kıbrıs Grubu (All Party Parliamentary Group for Cyprus-APPGCYP) heyetiyle dünkü görüşme sırasında açıkladı.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “İngiltere Parlamentosu Kıbrıs Grubu” heyetine Holguin’in atanmasından sonra Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini ve Londra’ya giderek İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini söylediğini belirtti.

Hristodulidis’in, ziyaretleri ve Kıbrıs sorununun çözümüne verdikleri destek için teşekkür ettiği heyet üyelerinden, “Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü hedefli müzakerelerin, bütün kazanımlarıyla birlikte, koptuğu yerden yeniden başlaması için İngiltere’nin de Türkiye’ye ‘net mesajlar’ vermesine yardımcı olmalarını” istediğini söyleyen Letimbiotis şunları da ekledi:

“İngiltere’ye bir kez daha götüreceğimiz konu; hem Birleşik Krallık tarafından kamuoyuna yapılacak açıklamaların hem de Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu Güvenlik Konseyi kararları içerisinde bir çözüm hedefiyle müzakerelere, koptuğu yerden yeniden başlamak üzere masaya geri dönmesi için Türkiye tarafına yapacağı hareketlerin önemli olduğudur.”



Ertuğruloğlu'nun açıklamaları



Aynı gazete Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Kıbrıs’ta gelecek iki ayrı devletin işbirliğinde şekillenecek” açıklamasını “Erken Çıkmaz İçin Baskı Yapıyorlar… Türk tarafı Holguin’in Çabalarına karşı Ertuğruloğlu’nu Öne Çıkarıyor” başlığıyla aktardı.

Gazete, Ertuğruloğlu’nun Holguin’den beklentinin 6 ayı beklemeden "ortak zemin yoktur" diye BM Genel Sekreteri’ni doğru bilgilendirmesi olduğu sözlerini öne çıkararak, Türk tarafının “bir erken çıkmaz ilan edilmesi hedefiyle Holguin’e baskı yaptığı, Türk tarafının şimdilik ortaya çıkmadığı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun kötü adam rolünü üstlendiğini ve Ankara’nın söylemek istediklerini söylediği” yorumunu yaptı.

Haravgi haberi ise haberi “Londra Kıbrıs Sorununda Müzakereler Konusunda Tarafları ‘Esnekliğe’ Teşvik Ediyor” başlığıyla verdi.

