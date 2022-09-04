Loizidu davasının kapatılması için kulis faaliyeti

Almanya ve Norveç’in Titina Loizidu davasının kapatılması ve Avrupa Konseyi tarafından gözlem sürecinin sona erdirilmesi için kulis faaliyetlerinde bulunduğunu bunun da Güney Kıbrıs’ın reaksiyonuna ve girişimlerine yol açtığı iddia edildi

Kathimerini gazetesi, Titina Loizidu davasının kapatılması ve gözlem sürecinin sona erdirilmesi için kulis faaliyetlerinde bulunulduğunu yazdı.

Kathimerini gazetesi “Titina’nın Kapatılması İçin Kulis Faaliyeti” başlıklı haberinde Almanya ve Norveç’in Titina Loizidu davasının kapatılması ve Avrupa Konseyi tarafından gözlem sürecinin sona erdirilmesi için kulis faaliyetlerinde bulunduğunu bunun da Güney Kıbrıs’ın reaksiyonuna ve girişimlerine yol açtığını belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak bu faaliyetlerin Norveç’in Strazburg’taki ofisinde yürütüldüğünü, Almanya’nın, 20 -22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komitesi toplantısı ışığında, tutumlarını değiştirmeleri, kendi tarafına (Almanya’nın) geçmeleri ve Titina Loizidu davasının kapanması yönünde oy kullanmaları için “tarafsız üye ülkeleri” etkilemeye çalıştığını yazdı.

Almanya temsilcisinin, Avrupa Konseyi’nin “tarafsız ülkelerini”, Loizidu davasının, Avrupa Konseyi tarafından gözetiminin sonlandırılmasından yana tavır sergilemeleri yönünde teşvik ettiğini yazan gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Alman temsilcinin ayrıca Osman Kavala davasındaki mahkumiyet kararlarıyla ilgili Türkiye’ye yönelik bir “karşılık” verilmesini talep ederek bu çerçevede Loizidu davasının kapanmasını önerdiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın bu kulis faaliyeti karşısında harekete geçerek girişimlerde ve itirazlarda bulunduğunu belirten gazete Güney Kıbrıs’ın ayrıca Loizidu davasının gözlemlenmesi sürecinin korunması için de girişimde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs, Almanya’ya yönelik girişimlerde bulunarak Almanya ile Güney Kıbrıs arasındaki yaklaşımın farklılığını ortaya koydu.

Gazete haberinde ayrıca Güney Kıbrıs’ın, 20-22 Eylül’deki İnsan Hakları Komitesi toplantısı çerçevesinde Loizidu davasına ilişkin yazılı görüşlerini muhtıra olarak yazılı olarak Avrupa Konseyi’ne sunduğunu da yazdı.

