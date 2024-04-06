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Limasol’da ikinci bir galeri daha kurşunlandı

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Limasol’da Çarşamba günü bir araç galerisinin kurşunlanmasının ardından dün bir başka galeriye daha ateş açıldı.

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Limasol’da ikinci bir galeri daha kurşunlandı
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Haravgi gazetesinin haberinde, dün gerçekleşen olayda galeride bulunan bazı araçların ve ofisin kurşunlardan zarar gördüğünü belirtilirken, Rum polisinin her iki kurşunlanma olayı arasında ilişki olması ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.

-Baf’ta iş yeri ve araç kundaklandı
Gazete bir diğer haberinde ise, Baf’ta önceki akşam yaklaşık bir saat arayla iki ayrı kundaklama olayının meydana geldiğini yazdı.
Habere göre ilk olayda, bir kuaför salonu kundaklanırken, ikinci olayda ise park halindeki bir aracın altına konulan bomba patladı.
Kundaklama olayında 24 yaşındaki bir şahsın tutuklandığını belirten gazete, park halindeki araca konulan bombanın patlaması olayında ise polisin soruşturmasının sürdüğünü vurguladı.
 
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