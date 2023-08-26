Limasol’da camiye saldırı

Limasol'de bulunan İbrahimağa Köprülü Camiisi’ne dün gece saat 01.15 sularında Molotof kokteyli ile bir saldırı düzenlendi.



Saldırı sonucu camide ciddi maddi hasar meydana geldi.



Saldırı sırasında orada Müslümanlarının ibadet için bulunmaması şans olarak nitelendirildi.



Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. İbrahim Benter, konuyla ilgili açıklama yaptı ve olayı kınadı.



Benter’in açıklaması şöyle:



“Limasol'de bulunan İbrahimağa Köprülü Camiisi’ne dün gece saat 01.15 sularında Molotof kokteyli ile bir saldırı düzenlenmiş ve camide ciddi bir maddi hasar meydana gelmiştir.



Saldırı sırasında orada Müslümanlarının ibadet için bulunmaması büyük bir şans olup, yaşanan feci olayda can kaybı olmaması sevindiricidir. Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tarihi camimize ve dini değerlerimize yapılan bu saldırı kabul edilebilir değildir.



Yaşanan elim olayı şiddetle kınıyor ve Rum yetkilileri saldırganları bir an önce yakalayarak gereken cezayı vermeleri için göreve davet ediyoruz.”