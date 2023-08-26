banner913
banner932
Miracle Değirmenlik’ten farklı prova
Miracle Değirmenlik’ten farklı prova
45 0
Jenča, Pile yolunu ziyaret edebilir
Jenča, Pile yolunu ziyaret edebilir
10 0
 
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'deki açıklamalarına çevrildi
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'deki açıklamalarına çevrildi
20 0
“Biz bu yolu yapacağız
“Biz bu yolu yapacağız"
17 0
Türk Kızılay'dan KKTC'ye mobil ikram araç desteği
Türk Kızılay'dan KKTC'ye mobil ikram araç desteği
17 0
Bahtıkara yabancılar için olumlu rapor verdi
Bahtıkara yabancılar için olumlu rapor verdi
81 0
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
66 0
banner964

Limasol’da camiye saldırı

banner476

banner825
Limasol’da camiye saldırı
banner971
Limasol'de bulunan İbrahimağa Köprülü Camiisi’ne dün gece saat 01.15 sularında Molotof kokteyli ile bir saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu camide ciddi maddi hasar meydana geldi.

Saldırı sırasında orada Müslümanlarının ibadet için bulunmaması şans olarak nitelendirildi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. İbrahim Benter, konuyla ilgili açıklama yaptı ve olayı kınadı.

Benter’in açıklaması şöyle:

“Limasol'de bulunan İbrahimağa Köprülü Camiisi’ne dün gece saat 01.15 sularında Molotof kokteyli ile bir saldırı düzenlenmiş ve camide ciddi bir maddi hasar meydana gelmiştir. 

Saldırı sırasında orada Müslümanlarının ibadet için bulunmaması büyük bir şans olup, yaşanan feci olayda can kaybı olmaması sevindiricidir. Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tarihi camimize ve dini değerlerimize yapılan bu saldırı kabul edilebilir değildir. 

Yaşanan elim olayı şiddetle kınıyor ve Rum yetkilileri saldırganları bir an önce yakalayarak gereken cezayı vermeleri için göreve davet ediyoruz.”
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.