Limasol karnavalındaki etkinlikler iptal

Rum basınından Fileleftheros gazetesi Baf Metropoliti Georgios’un pozitif bir koronavirüs vakasıyla temas etmesinin akabinde bugünlerde karantinada olduğunu yazdı.

Georgios’a yapılan iki testin negatif çıktığını, fakat kendisinin uzmanların tavsiye ettiği süre dolana kadar karantinada kalmayı uygun bulduğunu yazan gazete, Baf Metropoliti’nin pozitif vakayla, Peya’da gerçekleştirilen ve bölgede vakaların artmasına sebep olan bir cenaze töreninde temas ettiğini ekledi.

Gazete başka bir haberinde ise, Limasol Belediyesi’nin 2021 yılında düzenlenecek karnavalla ilgili büyük toplu etkinlikleri korona virüs pandemisi yüzünden iptal etmeye karar verdiğini yazdı.

Limasol Belediye meclisinin aldığı karara göre, karnaval çerçevesinde gerçekleştirilen büyük resmi geçit ile çocuk geçit töreni mecburen askıya alındı.

VAKA SAYISI

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre ise, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen 10 bin 962 test sonucunda 318 yeni Covid vakasının yanı sıra hızlı testler sonucunda da 153 pozitif sonuca rastlandığı belirtildi.

Dünkü toplam pozitif vakanın 417 olduğunu yazan gazete, Limasol’daki vakalarda azalma olduğunu, Lefkoşa ile “Mağusa” bölgesindeki ise vakalarda artış yaşandığını ekledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde ise, şu an Rum kesiminde 131 kişinin korona virüs tedavisi gördüğü ve bunlardan 14’ünün yoğun bakımda olduğu ifade edildi.