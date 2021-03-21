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Limasol'daki bir lise kundaklandı

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Limasol'daki bir lise kundaklandı
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Limasol’daki “Ay.Spiridona Lisesinin”, dün gece yarısı bilinmeyen kişi veya kişilerce ateşe verilmeye çalışıldığı belirtildi.
Rum haber kaynakları, bilinmeyen kişi veya kişilerin, öğretmenler odasının dışına yerleştirdikleri plastik çöp kutularını ateşe verdiklerini belirtti.  
Çıkan yangın sonucunda okulun duvarlarında ve öğretmenler odasının camlarında hasar meydana geldiği ifade edildi. 
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