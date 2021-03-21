Avustralya'yı sel vurdu

Avustralya, şiddetli yağışın yol açtığı selle mücadele ediyor. Yeni Güney Galler eyaletinde sel, bazı yerleşim bölgelerini su altında bırakırken enerji nakil hatları zarar gördü. Bölgede alçak bölgelerde yaşayanlardan evlerini terk etmeleri istenirken 12 yerleşim biriminde tedbir amaçlı tahliye emri verildi

Avustralya’da nüfusun yaklaşık üçte birini barındıran Yeni Güney Galler eyaleti, yer yer sele teslim oldu.

Şiddetli yağış ve sel ülkenin 8 milyon nüfusuyla en kalabalık eyaleti olan "Yeni Güney Galler'i" vurdu.

Çok sayıda nehir taşarken yükselen sular evleri yerinden söktü. Manning Nehri üzerinde sürüklenen bir evin görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Eyaletteki 12 bölgede halktan evlerini tahliye etmeleri istendi. Şiddetli sağanağın eyalet genelinde bugün de devam etmesi bekleniyor.

Sel felaketi Avustralya'nın corona virüs aşılarının dağıtımını da etkiledi. Yetkililerin, yaklaşık 6 milyon kişiye kısa süre içinde ilk doz aşı uygulama planları bozuldu.

Mart ayında rekor düzeyde yağışın kayda geçtiği bölgede uyarı üzerine uyarı yapılırken enerji nakil hatlarının zarar gördüğü belirtildi.

Sel felaketinde onlarca kişi kurtarılırken alçak bölgelerde yaşayanlardan evlerini terk etmeleri istendi.

Ülkenin en büyük kenti Sydney’in batısında bir banliyöde, hortum oluştu. 30’dan fazla ev hasar gördü, ağaçlar devrildi.

Sydney’e su sağlayan bir baraj da şiddetli yağış sebebiyle taştı. Kent halkına evlerinde kalmaları uyarısı yapılıyor. Yağışın önümüzdeki birkaç günde de devam etmesi bekleniyor.