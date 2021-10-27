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Akaryakıt ve tüpgaza yapılacak zam oranları belirlendi

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Akaryakıt ve tüpgaza yapılacak zam oranları belirlendi
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, dün Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelerek, prosedür gereği akaryakıt ve tüp gaz fiyat artışlarını belirleyip onay için Bakanlar Kurulu’na gönderdiklerini açıkladı.

Aşıkoğlu, akaryakıta yaklaşık 1 TL zam yapılması; tüp gazın ise 140 TL’ye yükselmesi yönündeki kararın Bakanlar Kurulu’nda onaylanmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirtti.

Akaryakıt ithalatçılarının zam talep ederek bayilere yakıt vermemesi nedeniyle geçen hafta piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmıştı.

Öte yandan zam beklentisi nedeniyle stokun tükenmesi üzerine süpermarketlerde bugünlerde tüp gaz satışı yapılmıyor.

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