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Limasol bölgesinde yine büyük yangın

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Limasol bölgesinde yine büyük yangın
Limasol- Lefkoşa anayolu üzeründeki Pentakomo bölgesinde büyük yangın meydana geldi.
Rum haber ajansları tarafından verilen bilgiye göre anayolda seyir halinde bir araçta saat 12.00 sıralarında başlayan yangın yol kenarındaki kuru otlara sıçraması sonucunda büyüdüğü bildirilirken, özellikle kuvvetli kuzey rüzgarları nedeniyle makilik alanda yangının hızla ilerlediği ve henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.
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