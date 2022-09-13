banner875
banner815
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
14 0
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
58 0
 
51 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
34 0
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
13 0
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
46 0
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
12 0
banner797

Lefkoşa'daki kokunun kaynağı belli oldu

banner476

banner825
Lefkoşa'daki kokunun kaynağı belli oldu
Lefkoşa’nın genelinde duyulan kötü kokunun kaynağının, Kıbrıslı Rum bir çiftçinin ara bölgedeki tarlasına attığı gübre olduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, Güney Lefkoşa’da “Kaymaklı”, “Ahlacia” (Eğlence) ve diğer bölgelerde son birkaç gündür duyulan kötü kokunun kaynağının, Kıbrıslı Rum bir çiftçinin “Sopaz” bölgesi arkasında, ara bölgede bulunan tarlasına döktüğü gübre olduğunu yazdı.
Haberde, Kıbrıslı Rum çiftçinin bu kadar kötü kokuya sebebiyet verebileceğini bilmeden yaptığı işlem sonrasında Birleşmiş Milletlerden (BM), kokunun azalması adına tarlasında derin sürme yapma talimatı aldığı da ifade edildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.