Ledra Caddesi'nde iki aktivistte saldırı

Ledra Caddesi’nde bir vatandaşın iki aktiviste saldırdığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Hayvan Partisi’nin açıklamasına dayanarak, Ledra Caddesi’nde (Uzun Yol) eylem yapan iki aktvistin, oradan geçen ve eylemden rahatsız olan bir vatandaşın saldırısına uğradığını yazdı.

Biri erkek diğeri kadın olan iki aktivistin saldırı sonucu yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını yazan gazete, olayla ilgili videonun da dün sosyal medyada dolaştığını belirtti.

Gazete vatandaşın saldırısı sonucu aktivistlerin ciddi şekilde yaralandığını ayrıca ilgili şahsın maddi hasara da sebebiyet verdiğini yazdı.

Habere göre Hayvan Partisi, olayın araştırılması ve suçlunun bulunması için de polis ve Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

-Manikürcüden cüzdan hırsızlığı

Alithia gazetesi bir başka haberinde, 37 yaşındaki manikür uzmanı olan bir kadının, cüzdan çalmak suçundan tutuklandığını yazdı.

37 yaşındaki kadının, bir iş insanının evinin mutfağında içerisinde 4 bin 800 Euro bulunan cüzdanının çalınması şikayeti üzerine tutuklandığını yazan gazete, zanlının gittiği başka evlerde de hırsızlık yaptığı şüphesinin bulunduğunu belirtti.