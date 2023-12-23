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Larnaka’da üç yat kül oldu

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Larnaka marinasında bağlı üç motor-yat yandı, toplam zarar 1 milyon Euro

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Larnaka’da üç yat kül oldu
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Larnaka Marinasında bağlı özel bir motor-yatta başlayan yangın, yanında bağlı 2 yata sıçradı. Yatlardan ikisi tamamen yandı, biri ağır hasar gördü. Üç yattaki toplam zararın 1 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler marinada bağlı motor-yatlardan birinde önceki gün öğle saatlerinde yangın çıktığını, fiber kaplı olduğu için kısa sürede büyüyen yangının, yanında bağlı olan iki yata daha sıçradığını yazdı.
Yangına ilk müdahalenin, diğer yat sahipleri ve marina çalışanları tarafından yapıldığı kaydedilen habere göre olay yerindekiler, itfaiyenin olay yerine ulaşmasına kadar denize atlayarak ve şişme botlarla yatları bağlı oldukları yerlerden çözülüp açığa alınmaya çalıştı.  Denizin dalgalı olması söndürme çabalarını zorlaştırırken yatlardan birindeki yangın gece geç saatlere kadar devam etti.
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