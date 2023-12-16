Lakadamya Belediyesi’nin Noel ağacını yaktılar

Lakadamya Belediyesi tarafından süslenen ve meydana yerleştirilen Noel ağacının Rum gençlerin cürüm faaliyetlerinin kurbanı olduğu bildirildi.
Alithia reşit olmayan gençler tarafından 13 Aralık gecesi kundaklanan Noel ağacının tamamen yandığını yazdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.