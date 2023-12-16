Lakadamya Belediyesi’nin Noel ağacını yaktılar

Lakadamya Belediyesi tarafından süslenen ve meydana yerleştirilen Noel ağacının Rum gençlerin cürüm faaliyetlerinin kurbanı olduğu bildirildi.

Alithia reşit olmayan gençler tarafından 13 Aralık gecesi kundaklanan Noel ağacının tamamen yandığını yazdı.

