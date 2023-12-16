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Lakadamya Belediyesi’nin Noel ağacını yaktılar

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Lakadamya Belediyesi’nin Noel ağacını yaktılar
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Lakadamya Belediyesi tarafından süslenen ve meydana yerleştirilen Noel ağacının Rum gençlerin cürüm faaliyetlerinin kurbanı olduğu bildirildi.
Alithia reşit olmayan gençler tarafından 13 Aralık gecesi kundaklanan Noel ağacının tamamen yandığını yazdı.
 
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