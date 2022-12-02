banner875
banner885
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
10 0
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
8 0
 
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
9 0
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
10 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
14 0
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
9 0
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
23 0
banner878

Kuş gribi için endişeye gerek yok

banner476

Rum Sağlık Bakanı, kuş gribi vakalarıyla ilgili endişeye gerek olmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu açıkladı

banner825
Kuş gribi için endişeye gerek yok

 
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, kuş gribi vakalarıyla ilgili endişeye gerek olmadığını; durumun kontrol altında olduğunu ve ilk andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’nın kuş gribiyle ilgili protokollerinin uygulandığını açıkladı.
Alithia gazetesi, Sağlık Bakanlığı’nda önceki gün, Tarım Bakanlığı ve Veteriner Dairesi yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığını ve toplantıda, “Mağusa Bölgesi”nde tespit edilen kuş gribi vakalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldığını yazdı.
Gazete, Hacıpandelas’ın, kuş gribi tespit edilen tesislerin gözetim altına alınacağını ve herhangi bir problem olacağını zannetmediklerini; yeni kuş gribi vakaları çıkması halinde de kamuoyuna bilgilendirme yapacaklarını ve ek tedbirler alacaklarını söylediğini kaydetti.
Habere göre toplantıda, halkın ve doğada kuşlarla temas eden avcıların kuş gribiyle ilgili talimatlara dair detaylı olarak basın bülteniyle bilgilendirilmesi de kararlaştırıldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.