KKTC’nin kuruluşunu kınadılar

Güney Kıbrıs’ta dün, öğrenci örgütleri ile AKEL tarafından KKTC’nin kuruluşunu kınamak amacıyla eylemler yapıldığı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de sosyal medya hesabından açıklama yaptığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, öğrencilerin dün sabah saat 10.30’da “Mağusa Kapısı”nda toplandıklarını ve geçiş kapısına doğru yürüdüklerini ve burada, BM yetkililerine KKTC’nin kuruluşunu kınama kararıyla ilgili belgeyi sunduklarını yazdı.

Habere göre karar metninde, “Kıbrıs sorununun istila ve devam etmekte olan işgal sorunu olduğu ve Kıbrıs sorununa BM kararlarında belirtildiği gibi tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyet çerçevesinde iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü bulunmasının arzu edildiği” belirtildi.

Karar metninde ayrıca, KKTC’nin kuruluşunun BM tarafından kınanmasına ve başka hiçbir ülke tarafından KKTC’nin tanınmamasına rağmen, “Türkiye’nin bu kabul edilemez, yasadışı ve bölücü durumun devamında ısrarcı olduğu” kaydedilerek, Crans Montana’daki müzakerelerin ardından Kıbrıs sorununda yaşanan durağanlıkla birlikte, 1974 olaylarının açtığı yaraların hala kanadığı ifade edildi.

Gazete, öğrencilerin Güney Lefkoşa’daki eyleminin yanı sıra, diğer ilçelerde de KKTC’nin kuruluşunu kınamak amacıyla eylemler yapıldığını yazdı.

-AKEL’den “anti-işgal” eylemi

Gazete, bir diğer haberinde ise, AKEL’in “Orfea Kapısı”nda dün, “anti-işgal” eylemi düzenlediği ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, eylemde konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre Stefanu, “yarım vatanlarını” anmak için orada olmadıklarını ve ülkeyi kimseye bağışlamayacaklarını söyledi.

Stefanu, vatanlarına asla ihanet etmeyeceklerini ve yeniden hayal kurabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Gazete, Stefanu’nun Türkiye’nin Crans Montana’da yaşanan çıkmazın ardından yeni oldu-bittiler yaratmak için kışkırtmaya başladığını ve zamanında KKTC’nin de bu koşullarda ilan edildiğini söylediğini yazdı.

Anastasiadis ve Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, KKTC’nin kuruluşunu kınayan açıklamasına yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, Rum tarafının Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB ilkeleri zemininde işlevsel çözüm bulunması için gösterdiği çabalara devam etmekteki kararlılığını ve siyasi iradesini yeniden dile getirdi.

Anastasiadis, Türkiye ile Kıbrıs Türk liderliğinin uluslararası hukuk ilkeleri ile her türlü meşruiyeti ihlal ederek KKTC’nin kuruluşunu ilan etmesinin üzerinden 39 yıl geçtiğini kaydederek, kendisinin ve Hükümet’in KKTC’nin kuruluşunu kınadığını belirtti.

Anastasiadis ayrıca, KKTC’nin kuruluşunun uluslararası toplum ile BM Güvenlik Konseyi kararlarında da kınandığına işaret etti.

Haberde, Rum siyasi partilerle Başkan adaylarının da KKTC’nin kuruluşunu kınayan açıklamalar yaptıkları ifade edildi.

Gazetenin bir diğer haberinde de, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı tarafından KKTC’nin kuruluşunun kınandığı belirtildi.

Habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın bugün, yeni bir tahrikler ve ihlaller silsilesiyle karşı karşıya bulunduğu kaydedilirken, Türkiye’nin müzakerelerin yapılmayışından faydalanarak, farklı uluslararası kuruluşlarda elde edilen statülerden faydalanarak, KKTC’yi yükseltmeye çabaladığı ifade edildi.

-Tatar’ın açıklamaları Rum basınında

Bu arada Rum gazeteleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Tanınmanın Ardından Çözüm” başlıklı haberinde, Tatar’ın gelecekte bir anlaşma olacaksa, bunun, iki devletin işbirliğiyle olacağına dair açıklamasını öne çıkardı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “İnşallah Tanınma Adımları Atılır”

Politis gazetesi: “Tatar ‘Egemen Eşitlik’ İçin Kendi Havasında”

Haravgi gazetesi: “İşgal Bölgelerinde Sahte Devletin İlanı İki Devletli Çözüm Sloganıyla Kutlandı”.

