KKTC’deki taşınmazlarını satan Kıbrıslı Rumlara kredi verilmeyecek

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türk taşınmazlarının kullanımına yeni düzenlemeler getirecek yasa tasarısının onaylanmasının gecikmesinin sebebinin, ilgili tarafların görüşlerini sunmasında yaşanan gecikme olduğunu açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımına yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısı hakkında dün açıklamalarda bulundu.

Kettiros, yasa tasarısıyla ilgili tarafların komitede görüşlerini dile getiremeye devam ettiklerini, bu yüzden yasanının onaylanmasının geciktiğini belirtirken, “Zararın Eşit Paylaşımı Fonu” konusundaki yeni düzenlemenin görüşülmesinin ise tamamlandığını ifade etti.

Kettiros yapılan yeni düzenlemeyle, KKTC’de bulunan taşınmazlarını satan Kıbrıslı Rumların fondan kredi çekmelerinin mümkün olmayacağını sözlerine ekledi.

