Kiliselerde yas çanları çaldılar

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un emriyle, Cuma günü öğle namazı vaktinde, Güney’deki bütün kiliselerin çanları, “yas” için çalındı

İstanbul Aya Sofya’da ilk Cuma namazının kılınması vesilesiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve siyasi partiler kınama mesajları yayımladı; Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un emriyle, öğle namazı vaktinde, Güney’deki bütün kiliselerin çanları, “yas” için çalındı.

Gazeteler haberi birinci sayfalarından, manşetten ve zengin fotoğraf desteğiyle aktardı.

Alihtia haberi manşetten ve fotoğraf desteğiyle “Suç İcra Edildi… Dün Aya Sofya’da İlk Müslüman İbadeti… Tayyip Erdoğan Dün Türkiye’nin İlk Kâfir Lideri Olarak Tarihe Geçti… Şovu Bütün Dünyaya Yayınladılar, Kıbrıs ve Yunanistan’da Çanlar Yas İçin Çaldı… Fanatik İslamcılar ‘Allahü Ekber’ ve ‘Vur Vur Yunanistan Dinlesin’ Diye Bağırdı” ve iç sayfasında “Aya Sofya’nın Camiye Çevrilmesi… Erdoğan Şovunu Tamamladı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aya Sofya Türk Cumhurbaşkanı tarafından, küçük siyasi oyunlar için niteliği değiştirilmekte olan büyük bir tarihe sahip, Ekümenik anıttır. Aya Sofya’nın camiye çevrilmesi dünya kültür mirasına ve uluslararası kurumlara büyük bir hakarettir” ifadelerini kullandı.

Fileleftheros haberi “Tahrikten Tahrike… Erdoğan Aya Sofya İçinde Kurulan Meydan Okuma Şenliğinin Baş Aktörü” başlığıyla manşetten, “Aya Sofya İçinde Tahrikkâr Şov… Erdoğan Hükümetiyle Birlikte Ekümenik Sembolü Mabette İbadet Etti” başlığıyla da iç sayfasından aktardı.

