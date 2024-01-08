“Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler hazır”

Rum Dışişleri Bakanı Kombos, Kıbrıslı Türklere yönelik önlemlerin ilanı için, buna olanak tanıyacak ortamın yaratılması gerektiğini söyledi ve “Karşı taraf ortamı dinamitlerken, onlara yönelik iyi niyet hareketlerinde bulunabilir miyiz?” dedi

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in uzun süredir sözünü ettiği, Kıbrıslı Türklere yönelik tek yanlı önlemler sorulduğunda, bunlara ilişkin teknik düzeydeki çalışmaların tamamlandığını ve önlemlerin hazır olduğunu söyledi.

Kombos, “Mesele zamandır. O da sahadaki gelişmelere bağlı. Süreç Pile ve Ay. Demet’teki olaylardan etkileniyor. Karşı taraf aynı dönemde ortamı dinamitlerken, onlara yönelik iyi niyet hareketlerinde bulunabilir miyiz?” dedi.

Önlemlerden bazılarını söylemesi istendiğinde “Başkan açıklamadan atıfta bulunmam doğru olmaz. Önlemler paketi, uygulanabileceği zaman açıklanacak” cevabını veren Kombos, “Ön şart Kıbrıs Türk tarafının tonu düşürmesi mi?” sorusuna ise "Karşılık şu olmazsa bu olamaz mantığında bir ön şart meselesi değil. Önlemlerin ilan edilmesine olanak tanıyacak ortamın yaratılması gerek” ifadesini kullandı.

Kombos, “Önlemler, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde yardımcı olmayacak mı?” sorusuna ise “Hedefimiz tam da bu” dedi. Tarafların tezlerinin birbirine taban tabana zıt olması nedeniyle “uygun zamanın” nasıl ortaya çıkacağı sorusuna karşılık Kombos şunları söyledi:

“Uygun zaman, müzakere sürecindeki gelişmelerle öteki tarafın sahayı ve müzakereleri yeniden başlatma çabalarını dinamitleyecek hareketlerde bulunulmasına bağlı.. Tutumlarını değiştirmeleri ön koşul değil ama önlemler boşa ilan edilemez"



