Kıbrıslı Rumlar tüp bebek için KKTC'de

Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nin dünkü toplantısında, doğurganlık konularının yanı sıra tüp bebek konusu ve tüp bebek için KKTC'ye geçilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Rum Kadınla Tüp Bebek İçin İşgal Altındaki Topraklarda” başlıklı haberinde Rum Meclisi Sağlık Komitesi tarafından ele alınan konulara yer verdi.

Habere göre,

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linik Laboratuvar Şefi Karolina Stilyanu, tüp bebek konusuna değinerek, şu anda bir tüp bebek döngüsü için 2 bin 500 Euro hibe verilirken devletin dört denemeye kadar sübvansiyon verdiğini de ifade etti.

Dr.Mihalis Anastasiadi ise yaptığı açıklamada, KKTC’deki tüp merkezlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Gazete, dünkü toplantı sırasında yumurta satışı

ve Ukrayna’dan olan taşıyıcı annelere ilişkin şikayetler ele alınırken bu konuların yetkili birimler tarafından araştırılmasının da istendiğini yazdı.