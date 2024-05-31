"Kıbrıs sorununun daha fazla devam etmemesini umut ediyorum”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart önceki gün Ledra Palace Oteli avlusunda gerçekleştirilen Dünya BM Barış Gücü Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun daha fazla devam etmemesini umut etti.

Stewart, Ledra Palace oteli avlusunda 4 Mart tarihinde açılışı gerçekleştirilen anıtın, Kıbrıs’ta görev yapmış 150 bin ve hayatlarını kaybetmiş 187 Barış Gücü askeri anısına yapıldığını belirterek Kıbrıs sorununun daha fazla devam etmemesini dilediklerini vurguladı.

