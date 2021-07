Anastasiadis’le görüşen BM diplomatı Spehar, “Kıbrıs sorununu çözmek taraflara kalmış, biz yardımcı olmak için buradayız” dedi



BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi vermek üzere New York’a gidişi öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Rum radyosuna göre, BM’den yapılan açıklamada Spehar’ın, halen resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da adaya dönüşünde hafta içinde görüşeceği bildirildi.

Anastasiadis’le öğle saatlerinde gerçekleşen görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Spehar’a bir Rum gazeteci “Kıbrıs sorununun çözülememesinin sebeplerinden biri de, BM’nin Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında eşit mesafe politikası gütmesi mi?” sorusunu yöneltti. Elizabeth Spehar “Kıbrıs sorununu çözmek taraflara kalmış, biz yardımcı olmak için buradayız” cevabını verdi.

Spehar Anastasiadis’le “21 Temmuz’da Güvenlik Konseyi’nde vereceği brifing öncesinde iyi ve faydalı bir görüşme” yaptıklarını söyledi. BM yetkilileri ile Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Washington ve New York’a gideceğini belirterek, BM Barış Gücü’nde kontenjanı bulunan devletlere brifing vereceğini, Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ülkelerle de temas edeceğini kaydetti. Spehar, bu maksatla halihazırda Moskova’yı ziyaret ettiğini söyledi.

Hafta sonu çıkan büyük zarara ve can kaybına neden olan büyük yangın nedeniyle üzüntülerini de belirten Elizabeth Spehar, “BM, gerekmesi halinde yardımda bulunmaya hazırdır” dedi.