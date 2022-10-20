banner875
banner815
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
19 0
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
34 0
 
Genç izcilerden önemli duyarlılık
Genç izcilerden önemli duyarlılık
9 0
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
15 0
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
18 0
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
11 0
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
33 0
banner878

Kıbrıs Rum ekonomisinin kalkınma modelinin değiştirilmesi gündemde

banner476

banner825
Kıbrıs Rum ekonomisinin kalkınma modelinin değiştirilmesi gündemde
Güney Kıbrıs’ta düzenlenen Economist toplantısı çerçevesinde, Kıbrıs Rum ekonomisinin kalkınma modelinin değiştirilmesi gerekliliğinin ele alındığı belirtildi.
Haravgi gazetesi, Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Yeorgiadis’in toplantıya göndermiş olduğu kayıt altına alınan mesajına yer verdi.
Habere göre Yeorgiadis, Yunanistan-Güney Kıbrıs arasındaki ilişkinin, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik dengeleri değiştirecek olan EuroAsia Interconnector veya EastMed projelerinin ötesinde yatırımlarla daha fazlasını yapabileceğini belirtti.
Invest Cyprus Başkanı Evgenios Evgeniu, mevcut planlamaların daha etkili ve daha çabuk hayata geçirilmesi gerektiğine ilişkin görüşünü dile getirdi.
Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) eski Başkanı Fidias Pilidis, Kıbrıs ekonomi kalkınma modelinin değiştirilmesi gerekliliğinden söz etti.
Pilidis ekonominin kalkınmasına katkı koyacak uzun vadeli bir planının hayata geçirilmesi konusunda ciddi bir çabanın sarf edilmesi gerektiğinden de bahsetti.
Neapolis Baf Üniversitesi Rektörü Pantelis Sklias ve CIFA Başkanı Andreas Yiasemidis de konuşma yaparak ekonomiye ilişkin görüşlerini ortaya koydular.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.