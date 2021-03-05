"Kıbrıs konusunda yakalanması gereken gerçek bir fırsat var"

Lefkoşa’da bugün Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades tarafından kabul edilen Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Kıbrıs konusunda yakalanması gereken gerçek bir fırsat olduğunu belirtti.



Borrell, Anastasiades’le görüşmesinden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda:

“Cumhurbaşkanı Anastasiades ile Kıbrıs’ta çözümle ilgili çok iyi bir görüşme yaptık



“BM 5+1 görüşmelerine katılmak tüm Kıbrıslıların, bölgenin ve AB’nin faydasına olacaktır” diye yazdı.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Anastasiades de görüşmeden sonra Twitter hesabındaki paylaşımında, Cenevre’deki görüşmelere AB’nin katılımının oldukça önemli olduğunu belirtti.



Nicos Anastasiades, “JosepBorrellF, Kıbrıs sorunundaki #gelişmeler ışığında başlayacak olan barış sürecine olanak sağlayacak havayı koruma çabalarında AB’nin desteği için teşekkürler. #AB’nin yeni tur görüşmelere katılması çok önemlidir.”

