Kasulidis: Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında da münhasır ekonomik bölge belirlenmeli

Kasulidis, Lübnan ile İsrail arasında imzalanması beklenen deniz sınır anlaşması nedeniyle Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında da münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesi temennisinde bulundu

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında “Münhasır Ekonomik Bölge” belirlenmesi temennisinde bulundu.

Fileleftheros gazetesi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, dün Lüksemburg’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Kasulidis, Lübnan ile İsrail arasında imzalanması beklenen deniz sınır anlaşması nedeniyle Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında da münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesi temennisinde bulundu.

Kasulidis, yasa dışı olarak nitelendirdiği Türkiye-Libya memorandumundan da söz ederek Yunan hükümetine yönelik verdiği tam desteği dile getirdi.

Kasulidis, mevkidaşlarına; “Türkiye’nin son dönemlerdeki,

Türk Devletleri Teşkilatı’nda işgal altındaki toprakları yükselteme yönündeki çabaları yoğunlaştırdığı, Kuzey’de ofisler açılması için Avrupa ortaklarına ve Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün misyonu konusunda BM’ye baskı yaptığı” yönünde bilgi verdi.

Kasulidis toplantı kapsamında İran konusundaki görüşünü ortaya koyarak, ülkedeki insan haklarının çiğnenmesiyle ilgili tedbirlerin benimsenmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna savaşının ele alınması sırasında ise Kasulidis, Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kasulidis, toplantı çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile kısa bir görüşme gerçekleştirerek Doğu Akdeniz geniş bölgesindeki sorunları ele alındı.

-Lübnan ile diyaloğun geliştirilmesi

Öte yandan Politis gazetesi Rum hükümetinin, Lübnan ve İsrail arasındaki, her iki ülkenin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi anlaşmasına olumlu yaklaşmakla kalmayıp bunun ötesinde, Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik müzakerelerin yeniden başlamasını talep ettiğini yazdı.

Gazete, Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab’ın, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığından mektup aldığını ifşa ettiğini belirtti.

Habere göre Saab, Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen mektupta, “Lübnan ile İsrail arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve anlaşmanın sağlanması durumunda, Güney Kıbrıs’ın, Lübnan ile arasındaki münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesine yönelik anlaşmanın resmiyet kazanmasının ileriye götürülmesine hazır olunduğundan” söz edildiğini ifade etti.

Gazete, Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun’un, Lübnan’ın Güney Kıbrıs ile deniz sınırı belirleme konusunu yeniden ele almaya hazır olduğu şeklinde açıklama yapmasına karşın Meclis Başkan Yardımcısı Saab’ın, mevcut koşullar altında Güney Kıbrıs ile anlaşmanın tamamlanmasındaki ilk ve son sözün Michel Aoun’a ait olduğu yönünde beyanda bulunduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın Lübnan ile anlaşmanın tamamlanması için istişarelerin yeniden canlandırılmasına yönelik mektubuyla, ülkenin (Lübnan’ın) İsrail ile olan anlaşmasının, bölgedeki yasal işbirliği çerçevesinin güçlenmesine neden olacağını düşündüğünü belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın, Mısır ve İsrail ile münhasır ekonomik bölge belirleme anlaşmalarını imzaladığını anımsayarak, Lübnan ile İsrail arasındaki anlaşmanın, uluslararası hukuk ve Deniz Hukuku temelinde, enerji sektörünü de güçlendireceğini düşündüğünü yazdı.