Kasulidis: "Hindistan stratejik ortak"

Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın tüm müteşebbis alanlarda yatırım fırsatı sunduğunu ayrıca Güney Kıbrıs’ın Hindistan’ın, Avrupa Birliği ile ekonomik ve sosyal ilişkileri güçlendirmesine yardımcı olabileceğinden de söz etti

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Hindistan’ın Güney Kıbrıs’ın stratejik ortağı olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesi, Kasulidis’in, Limasol’da gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Hindistan Ekonomik ve Müteşebbis Forum’unda yapmış olduğu konuşmaya yer verdi.

Habere göre Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın tüm müteşebbis alanlarda yatırım fırsatı sunduğunu ayrıca Güney Kıbrıs’ın Hindistan’ın, Avrupa Birliği ile ekonomik ve sosyal ilişkileri güçlendirmesine yardımcı olabileceğinden de söz etti.

Rum ekonomisinden de söz eden Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın finans, yenilenebilir enerji, teknoloji, araştırma, inovasyon, denizcilik, eğitim ve kültür alanında sağladığı fırsatlardan bahsetti.

Kasulidis

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in RIK’e yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

Habere göre Kıbrıs sorunundan söz eden Kasulidis, mevcut aşamada hükümetin, Türkiye’nin, KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesine yönelik isteklerini önlemeye odaklandığını belirtti.

Kasulidis, bu konunun, Hintli mevkidaşı ile ele aldığı konulardan olduğunu da belirterek Hindistan’ın, Afrika devletleri aracılığıyla KKTC’nin yükseltilmesine ilişkin Türk metotlarını önleme çabasına katkı koyabileceğini savundu.

Yeni Delhi’nin, büyük etkiye sahip olduğu Afrika ülkelerinde 38 elçiliğe sahip olduğunu belirten Kasulidis, Hindistan’ın Rum Yönetimi’nin tezlerini etkili bir şekilde ileriye götürebileceğinden de bahsetti.

Hindistan Dışişleri Bakanı

Politis gazetesine göre Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise ekonomik forum çerçevesinde yaptığı konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın, ülke olarak büyüklüğünden daha fazla Hindistan’da yatırım faaliyetleri geliştirdiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın, Hindistan’daki büyük yatırımcılardan biri olduğunu ifade eden Hintli Bakan, bu yatırımın 12 milyar doları geçtiğini söyledi.

Jaishankar, pandeminin yarattığı düzensiz durum ve uluslararası gelişmelere rağmen ikili ticaretin 214 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

