Meclis, bütçe görüşmelerine yarın kaldığı yerden devam edecek

Başsavcılık, Sivil Savunma, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak

Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Ekonomi Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine yarın kaldığı yerden devam edilecek.

Meclis Genel Kurulu’nda yarın Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek

Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Genel Kurul’daki görüşmeleri 27 Aralık’ta başlamış ve ilk gün tasarının bütünü üzerinde görüşme gerçekleştirilerek 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın 1. maddesi oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Genel Kurul daha sonra 28-29 Aralık birleşimlerinin ertelenmesi ve bir sonraki birleşimin 2 Ocak’ta devam edilmesini oy birliğiyle onaylamıştı.

