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“Karşılıklı anlayış anlaşması havaya uçtu”

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Pile’de 23 Ekim’de başlayan çalışmalar sırasında bir Kıbrıslı Türk’e ait araziye kadastro ihlali yapıldığı gerekçesiyle Türk tarafından itiraz geldiği ve böylece karşılıklı anlayış anlaşmasının havaya uçtuğu belirtildi

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“Karşılıklı anlayış anlaşması havaya uçtu”
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Güney’de yayımlanan Politis Gazetesi, Pile’yle ilgili anlaşmaya varıldığı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın, anlaşmanın uygulama yöntemi konusunda iki tarafla temaslarına devam ettiği ilan edildiğinde, “BM tarafından Pile’de uzlaşı formülü bulunduğuna göre hemen ardından Kıbrıs sorununda adım atılacağına dair aşırı ütopik bir görüntü yaratıldığını" yazdı.
Rum tarafında oluşan bu beklentinin, BM’den ve Rum tarafından yapılan alenî açıklamalardan kaynaklandığını kaydeden gazete, 9 Ekim’de varılan anlaşmanın ardından 23 Ekim’de başlayan çalışmalar sırasında bir Kıbrıslı Türk’e ait araziye kadastro ihlali yapıldığı gerekçesiyle Türk tarafından itiraz geldiğini ve böylece karşılıklı anlayış anlaşmasının “havaya uçtuğunu”  belirtti.
Gazete, Rum tarafının, Kıbrıslı Türk’e ait bir araziye yönelik ihlal durumu varsa, tapuyla ilgili her türlü meselenin, çalışmaların seyri etkilenmeden, tapu memurları tarafından çözülebileceği görüşünde olduğunu ve her şartta ve durumda uzlaşılanların hayata geçirilmeye derhal devam edilmesini istediğini yazdı.
“Türk askerinin, Pile’de ara bölge içerisinde bulunan TK15 gözlem kulübesinin, parselizasyon neticesinde devre dışı kalacağı gerekçesiyle itiraz ettiğini” yazan gazete, BM ile yapılan karşılıklı anlayış anlaşmasında, Türk asker ya da polisinin ara bölge içerisinde olmasına müsaade edilmeyeceğinin açıkça belirtilmesine rağmen gözlem kulübesinin kaldırılması konusunun hiç tartışmaya açılmadığına dikkat çekti.
Gazete, görüşüne başvurduğu Rum askerî çevrelerinin ise “anlaşma uygulanırsa, gelecekte bölgeye inşa edilecek konutların gözlem kulübesini birliğinden tamamen ayıracağını, Türk askerinin itirazının ana nedenin de bu olduğunu söylediğini aktardı.
 
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