İsrail savaş uçaklarından Lefkoşa semalarında alçak uçuş

Rum Ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri'yle iki gün boyunca ortak hava tatbikatları gerçekleştirdi. Tatbikat çerçevesinde İsrail savaş uçakları, Güney Lefkoşa ve Limasol’da alçak uçuş yaptı

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO), İsrail Hava Kuvvetleri'yle önceki gün ortak hava tatbikatları gerçekleştirdiği ve tatbikatların dün de sürdüğü öğrenildi.

Rum Savunma Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamaya dayanarak, Rum Yönetimi'nin dost ülkelerle yıllık askeri iş birliği programı çerçevesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini yazan Haravgi gazetesi, Lefkoşa FIR hattında yapılacak eğitim faaliyetlerinin savaş uçaklarının uçuşları/hava savunma olaylarını kapsadığını ve bunlara RMMO’nun hava ve kara kuvvetlerinin katıldığını kaydetti.

Ortak tatbikat çerçevesinde İsrail savaş uçaklarının önceki gün öğlen saatlerinde ve akşamüzeri Lefkoşa Rum kesiminin güney bölgelerinde, Limasol’a bağlı “Zigi” (Terazi) bölgesinde ve Baf’ın bazı bölgelerinde uçtuğunu yazan gazete, tatbikatta, İsrail uçaklarının alçak irtifada uçuşlar yaptığını aynı zamanda RMMO’nun sahip olduğu uçaksavar sistemlerinin de devreye konulduğunu belirtti.

İsrail uçaklarının dün 13.00-16.00 saatleri arasında aynı bölgelerde uçtuğu ve bunun hava savunma sistemlerinin denenmesiyle ilgili RMMO’nun yıllık uçaksavar tatbikatı çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

