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İsrail, Güney Kıbrıs'ın hava savunma sistemini test etti

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Rum yönetimi ile İsrail arasında yıllık askeri iş birliği programı çerçevesinde 2 gün süren "Onisilos-Gedeon 2021" adlı hava savunma tatbikatta İsrail F-35’lerinin kullanıldığı ve Rum yönetiminin hava savunma sisteminin hedef olarak kullanıldığı bildirildi

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İsrail, Güney Kıbrıs'ın hava savunma sistemini test etti
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İsrail'in, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle gerçekleştirilen ortak tatbikatta, Rum tarafının hava savunma sistemini test ettiği bildirildi.

Uluslararası basında yer alan habere göre, Rum yönetimi ile İsrail arasında yıllık askeri iş birliği programı çerçevesinde 2 gün süren "Onisilos-Gedeon 2021" adlı hava savunma tatbikatı yapıldı.

İsrail F-35’lerinin kullanıldığı tatbikatta, Rum yönetiminin hava savunma sistemi hedef olarak kullanıldı.

Rum yönetimi Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) operasyonel hazırlığını kanıtladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tatbikat, hassas bir bölgede bulunan Kıbrıs'ın, dostlarının ve komşu ülkelerin yardımları ve iş birliğiyle mevcut güvenlik sorunları ve asimetrik tehditlerin üstesinden gelmede önemli bir rol oynadığına dair net mesajlar veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail, hava, deniz ve kara kuvvetleri tatbikatları da dahil olmak üzere sık sık ortak askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Taraflar arasında teknoloji, siber savunma ve savunma sanayisi alanlarında yeni ortaklıklar geliştirilmesinin planlandığı biliniyor.

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