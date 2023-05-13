İsrail gazının Güney’de sıvılaştırılmasına İsrail'den olumlu yaklaşım

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 11 Mayıs’taki günübirlik ziyareti sırasında görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Güney Kıbrıs’ta küçük sıvılaştırma terminalleri kurulması perspektifine olumlu yaklaştığı ve olası tarihlerle ilgili detay istediği bildirildi

Rum yönetiminin, elektrik üretimi ve küçük bir terminalde sıvılaştırarak LNG şeklinde başka pazarlara sürmek üzere İsrail’den doğal gaz ithalini de öngören yeni enerji projesine İsrail’den üst düzeyde destek geldi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 11 Mayıs’taki günübirlik ziyareti sırasında görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Güney Kıbrıs’ta küçük sıvılaştırma terminalleri kurulması perspektifine olumlu yaklaştığı ve olası tarihlerle ilgili detay istediği bildirildi.

Fileleftheros, haberi manşetten, “İsrail’den Gaza Olumlu… Herzog ve Netanyahu Kıbrıs’a İsrail Gazını Sıvılaştırmada Destek Veriyor… Enerji Bakanlığı’nın 29 Mayıs’ta Düzenleyeceği Atölyeye Şirketlerden Büyük İlgi” başlık ve spotuyla aktardı.

Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hristodulidis ile Netanyahu Kudüs’teki görüşmelerinde enerji (elektrik üretim maliyetini düşürmek ve sıvılaştırılmış formda uluslararası piyasalar sürmek üzere doğal gazın Güney Kıbrıs’a naklinin hızlandırılması için planlama ve altyapı inşaatları) konusunu masaya yatırdı.

Öncelikler arasında doğal gazın Güney Kıbrıs’a komşu İsrail yataklarından nakli için boru hattı inşa edilmesi, Güney Kıbrıs’ta yüzer ya da modüler teknoloji kara tesisi kurulması bulunuyor.

Gazete görüşmede, Netanyahu’nun Güney Kıbrıs’ı, İsrail yataklarından doğal gazın Avrupa piyasasına ihraç edilebilmesi için “çok ciddi bir alternatif çözüm” gördüğünün ortaya çıktığını yazdı. “Kıbrıs’ta, küçük de olsa yüzer veya diğer sıvılaştırma altyapıları inşa edilmesinin, daha önce yapılan başka inceleme veya anlaşmadan bağımsız olarak İsrail ekonomik çıkarları için de kullanılabileceği mesajı netti” ifadesini kullanan gazete, Rum heyetinin yeni projelerin uygulanmasına dair olası tarihleri de ortaya koyduğunu ekledi.

-“Papanastasiu muhtemelen bu ay içinde İsrail’e gidecek”

Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun İsrailli dengi İsrael Katz daha ileri görüşmelerde bulunmak üzere hemen önümüzdeki dönemde -muhtemelen de Mayıs ayı içerisinde- yeniden İsrail’e gitmesi konusunda uzlaşıya varıldı.

Gazete, hükümet kaynaklarının, İsrail’in kendi MEB’indeki büyük ve küçük yataklardaki doğal gazı değerlendirmede bazı seçenekleri elinde tutmak istediğini belirttiğine işaret ederek bunun, İsrail’in, maden zenginliğinin yönetiminde son ve en önemli sözü, yatakları işleten şirketlerin değil kendisinin elinde tuttuğu anlamına geldiğine dikkat çekti.

Habere göre Hristodulidis ile Netanyahu, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki Afrodit/Yishai yatağı ile ilgili konunun süratle tamamlanması gereğinde mutabık kaldı. Rum tarafının, Afrodit-Yishai meselesinin yakında çözüleceği konusunda iyimser olduğunu açıklayan Hristodulidis’in Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, “Doğu Akdeniz’deki enerji rezervlerinin değerlendirilmesi konusunda Güney Kıbrıs’ın da iştirak edeceği iş birlikleri” meselesinin de ele alındığını açıkladı, detay vermedi.

-“3’lü ve 3+1 toplantılarını en üst düzeyde gerçekleştirme çabası”

Hristodulidis, İsrail hükümetinin üçlü iş birlikleri ve ABD ile 3+1 oluşumunun ileri götürülmesi konusunda net ve kararlı olduğunu gördü. Bir sonraki liderler düzeyindeki Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü görüşmesinin sonbaharda Güney Kıbrıs’ta düzenlenmesine ve Güney Kıbrıs ve İsrail’in 3+1 toplantısının da en üst siyasi düzeyde olmasını sağlamak için şimdiden harekete geçmeye karar verildi.

Perşembe günkü görüşmeden, bölgesel iş birlikleri konusunda İsrail’in, Güney Kıbrıs’ın Negev Forumu’na katılımına olumlu yaklaştığı ve Güney Kıbrıs’ın AB-İsrail ilişkilerinin güçlendirilmesi çabalarına devam edeceği sonucu çıktı.

-“Bulmacadaki eksik parça finansman”

Haberin “Şimdilik Finansman Eksik” ara başlığıyla ayrılan bölümünde kurulmakta olan enerji bulmacasındaki eksik parçanın, finansman olduğu belirtilerek, ihtiyaç duyulan miktarın da birkaç milyar olduğuna dikkat çekildi. Hristodulidis hükümetinin tam da bu nedenle tartışmaya, sözde “Rum” ve İsrail MEB’inde faaliyet gösteren şirketleri ve diğer bazı doğal gaz altyapısı inşaatı, taşıma ve ticareti, yeni teknoloji kullanımı vb. alanlarında uzman şirketleri de katma sebebinin bu olduğunu vurguladı.

-“29 Mayıs’ta iki günlük atölye toplantısı”

Gazeteye göre Rum Enerji Bakanlığı, 29 Mayıs’ta başlayacak ve yukarıda sayılan alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin katılımıyla iki günlük –muhtemelen atölye şeklinde- toplantı düzenlemek için çalışıyor. Atölye toplantısı için davetiyeler gönderildi ve büyük bir katılım isteği olduğu saptandı. Atölye toplantısı Rum Enerji Bakanı’na yeni planlamanın sunumunu yapma, sürdürülebilirliğine dair argümanlarını ortaya koyma fırsatı verecek. Bakan Atölye toplantısında ayrıca talebin yüksek, fiyatların da 1-2 yıl öncekinden de fazla olduğu bu dönemde, elektrik üretim maliyetini düşürmek için doğal gaz ithali ile başka piyasalara ihraç maksatlı sıvılaştırmayı bağdaştırmaya çalışacak.

