Vakıflar İdaresi'nden, DAÜ Fizik Bölümü’ne teleskop bağışı

EVKAF olarak çocuklara ve öğrencilere mümkün olan en çağdaş eğitimin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Benter, belki de bir gün bu laboratuvardan çıkan bir çocuğun uzaya giderek araştırmalara katılacağını ifade etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, DAÜ’ye üç teleskop bağışı yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter’e plaket takdim töreni düzenledi.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Genel Fizik-2 Laboratuvarı’nda yer alan törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, EVKAF’tan 3 teleskop yardımı alarak toplamda 4 astronomi teleskop parkı elde ettiklerini kaydetti, Benter’e desteğinden ötürü teşekkür etti.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan da, DAÜ Fizik Bölümü’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fizik alanında İngilizce lisans eğitimi veren tek programa sahip olduğunu kaydetti.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel de, EVKAF’ın bilime önem verdiğini, bilime önem veren toplumların ilerleyebileceğini ve bunun en büyük göstergesinin de temel bilimler olduğunu aktardı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün KKTC’de hizmet veren en önemli kurumlardan biri olduğunu ifade ederek, DAÜ’nün vizyonuyla Kıbrıs Türk halkının en büyük projesi ve dünyaya açılan penceresi olduğunu kaydetti.

DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak kaliteli eğitim sunarken uluslararası alanda da rekabet edebildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Hocanın, üniversitenin Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 501-600 bandında yer aldığını ve Kıbrıs adası genelinde ikinci sırada olduğunu kaydetti. Hocanın, yeni teleskopların öğrencilerin merakını arttırmasını ve ufkunu genişletmesini diledi.

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter ise, DAÜ’de dünyanın en gelişmiş ülkelerinde olan eğitim ve araştırma kurumları sisteminin oluşturulduğuna ve bu sistemin meyvelerini verdiğine dikkat çekti. Benter, DAÜ’nün dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde farklı alanlarda yapmış olduğu akademik yayınlarla kendisini geliştirebilen, yenileyebilen ve ilmin en önlerinde gidebilen bir kurum olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Kıbrıs’ta böyle bir üniversitenin olmasından dolayı gurur ve şeref duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Benter, çok zor şartlar ve maddi imkansızlıklar içerisinde bu başarıların elde edilmesinin değerine vurgu yaptı. EVKAF olarak çocuklara ve öğrencilere mümkün olan en çağdaş eğitimin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Benter, belki de bir gün bu laboratuvardan çıkan bir çocuğun uzaya giderek araştırmalara katılacağını ifade etti. Prof. Dr. Benter, birlikte daha güzel işler yapmayı diledi.

Konuşmaların ardından DAÜ Fizik Bölümü Seçkin Profesörü Prof. Dr. Mustafa Halilsoy katılımcılara güneş patlamalarının oluş nedenleri ve dünyayı nasıl etkilediğine dair bilgiler verdi. Ardından Prof. Dr. Halilsoy, DAÜ adına EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter’e teşekkür plaketi takdiminde bulundu. Takdim töreninin ardından katılımcılar araştırma laboratuvarları bahçesine kurulan yeni teleskop ile güneşe bakma imkanı buldu.

