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İsrail gazının Güney Kıbrıs’ta sıvılaştırılarak ihraç edilmesi gündemde

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İsrail gazının Güney Kıbrıs’ta sıvılaştırılarak ihraç edilmesi gündemde
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Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun İsrailli mevkidaşıyla son görüşmesinin ardından, enerji konusunda yeni bir perspektif oluştuğu ve iki ülkenin, İsrail gazının Güney Kıbrıs’ta sıvılaştırılarak, yine Güney Kıbrıs üzerinden ihraç edilmesi olasılığını tartıştığı bildirildi.
Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, İsrail’in de bu seçeneği tercih ettiğini ve bu çerçevede, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içinde faaliyet gösteren şirketlerle, söz konusu perspektifte uzlaşı sağlanabilmesine yönelik görüşmeler yapılması olasılığının bulunduğunu yazdı.
Gazete, bu argümanın İsrail MEB’indeki diğer hidrokarbon yataklarının Leviathan kadar büyük olması ve İsrail’in Türkiye ile iş birliği yapma niyetinin ortadan kalkması (Filistin nedeniyle) halinde, daha kolay hayata geçirilebileceğini kaydetti.
İsrail gazının Güney Kıbrıs’ta sıvılaştırılmasının önündeki temel engellerden birinin, henüz gerekli altyapıların kurulmaması olduğunu belirten gazete, bu engelin tarafların cesaretini kırmadığını ve planlamaların devam ettiğini yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs ile İsrail’in, doğalgaz şirketlerinin “Afrodit” yatağı ile “İsai” yatağındaki başarısızlıklarının ardından ticari bir iş birliği anlaşmasına varmak için siyasi düzeyde inisiyatif üstlendiği de ifade edildi.
 
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