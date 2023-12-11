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İskele’ye deniz üssü bir yıla bitecek

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Türkiye’nin İskele Boğaz bölgesinde deniz üssü inşaat etme çalışmalarının bir yıl içerisinde tamamlanacağı iddia edildi

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İskele’ye deniz üssü bir yıla bitecek
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Güney’de yayımlanan Fileleftheros Gazetesi, Türkiye’nin İskele Boğaz bölgesinde deniz üssü inşaat etme çalışmalarının devam ettiğini yazdı.
Haberi manşetten veren gazete, "İHA’ların konuşlandırıldığı" Geçitkale Havalimanı'nın iyileştirilmesiyle birlikte planlanan deniz üssünün bir yıl içerisinde hazır olmasının beklendiğini kaydetti.
Gazete, hava ve deniz üslerinin Türkiye’ye bölgede operational sorumluluk ve kontrol sağlayacağını belirterek, Türk askerinin bölgedeki yükselişinin, tepki göstermesi gerektiğini savunduğu üçüncü ülkeleri de etkilediğini iddia etti
Ara bölgedeki duruma da değinilen haberde, Türk tarafına "toprak elde etmeyi hedefliyor" suçlaması yapıldı. Yaşananları “endişe verici" bulan gazete, bu faaliyetlerle bölge halkında korku ve güvenlik kaygısı yarattığını savundu.
 
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