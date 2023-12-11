İskele’ye deniz üssü bir yıla bitecek

Güney’de yayımlanan Fileleftheros Gazetesi, Türkiye’nin İskele Boğaz bölgesinde deniz üssü inşaat etme çalışmalarının devam ettiğini yazdı.
Haberi manşetten veren gazete, "İHA’ların konuşlandırıldığı" Geçitkale Havalimanı'nın iyileştirilmesiyle birlikte planlanan deniz üssünün bir yıl içerisinde hazır olmasının beklendiğini kaydetti.
Gazete, hava ve deniz üslerinin Türkiye’ye bölgede operational sorumluluk ve kontrol sağlayacağını belirterek, Türk askerinin bölgedeki yükselişinin, tepki göstermesi gerektiğini savunduğu üçüncü ülkeleri de etkilediğini iddia etti
Ara bölgedeki duruma da değinilen haberde, Türk tarafına "toprak elde etmeyi hedefliyor" suçlaması yapıldı. Yaşananları “endişe verici" bulan gazete, bu faaliyetlerle bölge halkında korku ve güvenlik kaygısı yarattığını savundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.