İşadamının evine bombalı saldırı

Lefkoşa’nın (Rum kesimi) Engomi bölgesindeki bir işadamına ait olduğu kaydedilen eve bombalı saldırıda bulunuldu.
Alithia’nın haberine göre yerleştirilen düzeneğin dün saat 04.15’te infilak etmesiyle evde ağır hasar meydana geldi. Evin sahibi işadamının bugünlerde yurtdışında olduğu, polisin saldırıyla ilgili tahkikat başlattığı bilgisi verildi.
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