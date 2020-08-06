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İngiltere’de öğrenim gören veya görmek isteyen öğrenciler kendi başlarının çaresine bakacak

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İngiltere’de üniversite eğitimi alan veya almayı planlayan Kıbrıslı öğrencilerin okul harçlarının AB üyeliği dönemindeki düzeyine indirilmesi konusunda doğrudan eğitim alacakları üniversiteyle iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi

İngiltere’de öğrenim gören veya görmek isteyen öğrenciler kendi başlarının çaresine bakacak
İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit) ardından bu ülkedeki üniversitelerde öğrenim gören veya görecek olan “Kıbrıslı” öğrenciler için ortak bir politika üretilemediği, öğrencilerin öğrenim harçları için üniversitelerle bizzat iletişime geçmeleri tavsiyesinde bulunulduğu bildirildi.
Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri ve Eğitim bakanlıklarının yaptıkları açıklamalarda, İngiltere’de üniversite eğitimi alan veya almayı planlayan Kıbrıslı öğrencilerin okul harçlarının AB üyeliği dönemindeki düzeyine indirilmesi konusunda doğrudan eğitim alacakları üniversiteyle iletişime geçmeleri gerektiğini duyurduklarını yazdılar.
Habere göre, “Birleşik Krallık Üniversiteler Birliği (Universities UK/UUK)” tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de öğrenim gören veya görmeyi hedefleyen yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelerin programlarını iyi incelemesi ve harçlar konusunda üniversitelerle doğrudan iletişime geçmesi tavsiye edildi.
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