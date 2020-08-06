Dev finalin hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanacak final mücadelesi 2019-2020 sezonunun son maçı olacak. 7 Ağustos 2020 Cuma akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmaya giriş ücretsiz olacak.

Büyük ilgi görmesi beklenen ve zengin hediyelerin dağıtılacağı finalin hakemleri de açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, finale Osman Özpaşa, Mustafa Torun ve Halil Erdem Canaoğlu hakem üçlüsünü atarken, dördüncü hakem ise Evren Karademir olacak.



