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İngiltere üslerdeki asker sayısını arttırdı

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İngiltere üslerdeki asker sayısını arttırdı
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İngiltere Savunma Bakanı Yardımcısı James Hippie, İngiltere’nin Kıbrıs’taki üslerindeki asker sayısını, bin civarında arttırdığını açıkladı.
Alithia gazetesi, parlamentoda bir soruya yanıt veren İngiltere Savunma Bakanı Yardımcısı James Hippie’nin, İngiltere’nin Kıbrıs’taki üslerindeki asker sayısını bin kadar arttırdığını açıkladığını yazdı.
Habere göre Hippie, Hamas’ın İsrail’e 7 Kasım'da düzenlediği saldırı sonrasında İngiltere’nin “Kıbrıs’taki egemen üslerindeki asker sayısını yaklaşık bin civarında arttırdığını” belirterek “bu artıştaki amacın bölgedeki insani talep ve ihtiyaçlara karşılık verebilmek olduğunu” iddia etti.
 
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